AC Milan 1-0 Verona | Gimenez Golds Semplia Nervo Contest

Notizia fresca giunta in redazione:ACha emesso un sospiro di sollievo mentre si è assicurato una stretta vittoria per 1-0 su una testa ostinata disabato, per gentile concessione di un obiettivo di Santiagoin ritardo.L’oscurità che era iniziata a San Siro si alzò al 75 ° minuto quandotornò a casa dopo che una palla nella scatola era direttamente diretta sul suo cammino da Rafael Leao.o aveva dominato il possesso e creato diverse possibilità nel primo tempo, ma non potevano aprire il punteggio, portando a una crescente frustrazione sia tra sostenitori che giocatori, soprattutto dopo che un goal diera vietato per il fuorigioco.Tijjani Reijnders e Joao Felix hanno entrambi disegnato bene salvati dal portiere diLorenzo Montipo prima della pausa, quest’ultima con una croce che quasi si è spostata fino in fondo.