Lanazione.it - Abusivismo nel settore sanitario, dieci indagati: sei sono suore

Pisa, 16 febbraio 2025 – È stato, in particolare, con un lavoro a ritroso, sentendo gli stessi utenti relativamente agli accertamenti diagnostici finiti al centro di accertamenti, e su chi li aveva effettivamente eseguiti, che i carabinieri del Nas di Livorno, hanno scoperto un caso diin una casa di cura del Pisano. Un’indagine approfondita e capillare quella dei militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma, all’esito della qualepersone, a vario titolo,state denunciate per esercizio abusivo della professione sanitaria di medico oculista e altri reati. Denunce che, appunto,scattate dopo mesi di lavoro – passando al setaccio testimonianze e documenti, e mettendo sotto la lente il funzionamento della struttura – al termine di un’attività investigativa che ha preso il via nel settembre dello scorso anno e che si inquadra nell’ambito dei controlli del Nas nelle strutture sanitarie.