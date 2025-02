Thesocialpost.it - Abano, auto finisce in canale di scolo: morto un giovane nel padovano

Un tragico incidente si è verificato nel territorio di, in provincia di Padova, dove un’con a bordo sei giovani è finita in undiper cause ancora da accertare. Il bilancio è drammatico: un ragazzo ha perso la vita, mentre gli altri cinque occupanti sono rimasti feriti.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Padova con due squadre, tra cui un’grù, per mettere in sicurezza il veicolo e soccorrere unsbalzato fuori dall’abitacolo. L’, dopo l’impatto, è rimasta incastrata tra un albero e il corso d’acqua.Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Gli altri occupanti, pur feriti, sono riusciti a uscirenomamente dal veicolo e sono stati affidati alle cure del personale sanitario, giunto sul posto con diverse ambulanze.