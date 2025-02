A Sanremo si vota maschilista? Elodie | Noi donne dobbiamo fare le capriole ma non siamo inferiori Giorgia | Quando non faremo questa distinzione sarà un giorno migliore – Il video

Leggi su Open.online

Il Festival di, o meglio, il pubblico chee che quindi ha portato alla vittoria Olly è un pubblico? Il tema circola nel salotto di Domenica In, trasmissione Rai che tradizionalmente fa l’analisi della kermesse a porte oramai chiuse. Nella top five non c’era nemmeno una donna, come, data tra le favorite. E lei stessa replica all’osservazione fatta dalla conduttrice Mara Venier: «C’è qualcosa nella nostra mentalità sedimentato da millenni. ilche non dovremmo piùun», spiega, raccogliendo applausi. A farle eco, prima, la collega: «Sembra sempre che ledebbanoleper avere successo. Noisempre in minoranza e fa arrabbiare perché nonartisticamente». E aggiunge, dando una stilettata ai giornalisti in studio: «Ci sono rimasta male per