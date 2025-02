Davidemaggio.it - A Sanremo ci mancavano solo gli ospiti a sorpresa

Al Festival disi prepara tutto con largo anticipo e ogni singola cosa deve essere preventivata, annunciata e studiata. In teoria. Perchè poi sul palco arrivano persone non attese, che compaiono giusto il tempo di una botta e via (per citare il testo di Francesco Gabbani) e scompaiono senza lasciar segno, facendo venire il dubbio di averliimmaginati. Alcune portate dai cantanti, altre dall’organizzazione. Nella finale la presenza non annunciata di Fru e Brenda LodigianiNella finale, ad esempio, ci sono state varie sorprese. Una è stata Brenda Lodigiani nei panni di Angela dei Ricchi e Poveri, che è passata ballando alle spalle di Carlo Conti. Poi c’è stata la signora Cristina con Rkomi e infine Fru: i The Kolors hanno raccolto l’appello social dei The Jackal e lo hanno coinvolto come ballerino sulle note di Tu con chi fai l’amore.