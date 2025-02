Metropolitanmagazine.it - A Milano aprirà una nuova sede L’Oréal: il Beauty Hub sarà

Arrivail nuovoHub: si tratta dellaoperativa del marchiotra i più famosi al mondo. Lo spazio è un vero e proprio concept innovativo, frutto di un accurato progetto di studio Lombardini22 di. Presenti aree di co-working, due ristoranti, e diverse tipologie di isolamento termico.Apre il nuovohubLo spazio interno è progettato appunto dallo studio Lombardini22 di. L’idea è quella del modello di lavoro ibrido. I dipendenti non hanno un posto fisso, ma la flessibilità di decidere liberamente. Nel corso della giornata per esempio, potranno scegliere quale spazio risponde meglio alle proprie esigenze. Così, l’azienda ha ridefinito il luogo di lavoro, creando spazi di collaborazione open space. In questo modo non cipiù il vecchio concetto di spazio assegnato, a favore della collaborazione di dipendenti provenienti da aree e dipartimenti diversi.