A Meldola la farmacia oncologica più grande d’Italia

(Forlì-Cesena)Lapiùe tecnologicamente avanzataè in Emilia-Romagna: è stata inaugurata ieri a(Forlì-Cesena), all’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori ‘Dino Amadori’. La struttura sarà in grado di gestire oltre 100mila preparati oncologici all’anno, garantendo la centralizzazione dei processi e una maggiore omogeneità nei trattamenti per i pazienti dell’Irst e dell’Ausl Romagna. Sarà anche la prima struttura pubblica in Italia, autorizzata dall’Aifa, in grado di produrre radiofarmaci sperimentali; compito in capo all’Officina radiofarmaceutica, una sezione che affiancherà la. Non solo si studieranno strumenti innovativi nella lotta ai tumori a scopo terapeutico e diagnostico, ma sarà possibile assicurare percorsi oncologici personalizzati e automatizzare l’80% degli allestimenti, riducendo così il rischio di errori e ottimizzando i costi.