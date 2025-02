Ilgiorno.it - A fuoco copertura di un edificio di 3 piani in una cascina. Inviati sei mezzi dei pompieri per spegnere le fiamme

Incendio ieri mattina alle 9.40 in via Monte Grappa a Muggiò. Squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha coinvolto un locale e parte di una porzione di tetto di undi tredi una vecchiautilizzata come ricovero di fortuna. Le squadre giunte sul posto hanno estinto rapidamente l’incendio senza che si propagasse ai locali limitrofi e didel tetto. Sul posto sono intervenuti l’autopompa, l’autoscala e la vettura del funzionario di guardia dalla sede centrale di Monza, il carro soccorso e l’autopompa da Desio e l’autobotte da Lissone. Presenti personale di Areu e forze dell’ordine. Per fortuna non si sono registrati feriti.