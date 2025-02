Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: startlist inseguimenti, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

, domenica 16 febbraio, giornata dedicata ai duea Lenzerheide (Svizzera) neidi. Sulle nevi elvetiche le pursuit animeranno la scena e vedremo se ci saranno dei ribaltamenti di fronte rispetto a quello che è accaduto nel corso delle due Sprint. Da capire anche se il meteo inciderà sulle prestazioni.A iniziare per prime saranno le donne. Grande curiosità su quello che potrà fare Michela Carrara. Dopo il quinto posto della gara di venerdì, la conferma nella specialità dei quattro poligoni non sarà semplice, ma le caratteristiche dell’azzurra dovrebbero comunque adattarsi alla tipologia di tracciato. Spera di rimontare Dorothea Wierer e di trovare quella precisione al poligono che nei fatti nella Sprint non c’è stata.Un po’ lo stesso discorso vale per Tommaso Giacomel.