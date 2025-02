Oasport.it - A che ora Furlani, Fabbri e Dosso oggi a Torun, World Indoor Tour atletica: programma, tv, streaming

domenica 16 febbraio (a partire dalle ore 15.40) va in scena la penultima tappa del(livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dial coperto). Si preannuncia un pomeriggio avvincente a(Polonia), con tanti italiani desiderosi di mettersi in luce in questo tradizionale appuntamento in sala nel cuore dell’inverno, quando manca meno di un mese agli Europei(6-9 marzo ad Apeldoorn).LA DIRETTA LIVE DELDIDALLE 15.40Riflettori puntati su Mattiache, dopo aver firmato la miglior prestazione mondiale stagionale di salto in lungo (8.23 metri a Ostrava), tornerà in gara per sfidare il formidabile greco Miltiadis Tentoglou, campione di tutto ma che nelle prime due uscite di questa annata agonistica non è ancora riuscito a vincere.