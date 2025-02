Sport.quotidiano.net - A caccia di conferme. Il Matelica a Urbania con problemi di formazione

Ilgioca oggi in casa dell’un match importante per classifica e morale. L’allenatore Ettore Ionni affronta la trasferta con qualche problema di. Rientra, dopo un turno di squalifica il difensore centrale Siciliano, ma non ci sono Lucarini e Aquila, entrambi appiedati dal giudice sportivo per somma di ammonizioni a seguito del "giallo" rimediato domenica scorsa nel match contro il Monturano Campiglione. Si tratta di due assenze importanti perché Lucarini è stato finora il punto di riferimento inamovibile della retroguardia e sta disputando davvero un ottimo campionato. Aquila, invece, attraversa un buon momento di forma e dà equilibrio al centrocampo. Vista la scelta di sette giorni fa di schierare Ziroli al centro della difesa in coppia con Lucarini, a causa dell’assenza di Siciliano, è lecito pensare che il tecnico Ionni ripeta la "mossa" anche con l’, mettendo di nuovo Ziroli centrale assieme – stavolta – al rientrante Siciliano, con Montella (under) a destra e Giovannini a sinistra.