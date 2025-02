.com - 5 cose che (forse) non sapevi su Nelson Mandela

Molto si può dire, su. È nato durante l’ultimo anno della Grande Guerra, ed è mancato nell’anno in cui Benedetto XVI ha dato le dimissioni. Ma questi sono avvenimenti accaduti qui da noi, in Europa, che danno il senso di quantepossano succedere e di quante possano cambiare in quasi un secolo di vita. In Africa, in particolare nel Sudafrica post-coloniale, letalvolta sembrano essere andate ancora più velocemente.Rolihlahla(1918-2013) era uno che di epoche ne ha viste. O, meglio, oltre a vederle, le ha proprio plasmate in prima persona, da protagonista in mezzo a tante comparse: ci sono persone che, di fronte alla violenza e all’ingiustizia del mondo in cui si trovano a vivere, non si tirano indietro ma si fanno trovare pronte.Nel 2009 l’ONU ha stabilito di intitolare il suo compleanno, il 18 luglio, alInternational Day, una giornata dedicata al riconoscimento del contributo dato dall’Ex Presidente sudafricano alla cultura della Pace e dell’Uguaglianza.