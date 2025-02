Sport.quotidiano.net - 4 Torri, la miglior prova della stagione. Messa al tappeto la capolista Monselice

volley 3 tmb0 Parziali: 25-20, 25-21, 25-21 4VOLLEY: Aprile 6, Cascio 11, Morelli ne, Grazzi 14, Zanni 2, Pavani 4, Schincaglia ne, Soriani (libero) ne, Dosi ne, Poli (libero), Rossetti ne, Rossatti 10, Buffo, Sulmona ne. All. De Marco La più bella 4Volleycala il poker mettendo allaTmb. I granata si confermano bestia nera del sestetto padovano, che aveva perso anche nel match di andata – in quella occasione al tie break – contro Morelli e compagni. Stavolta però la vittoriasquadra di De Marco ha un sapore diverso, perché conquistata davanti al pubblico euforico del palasport, certificando una crescita che già si notava da alcune settimane. Un conto però è superare squadre di medio-bassa classifica, un altro è dominare contro la principale candidata alla promozione in serie A3.