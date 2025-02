Ilfattoquotidiano.it - Zelensky: “Questa estate Putin invierà truppe in Bielorussia, che confina con 3 paesi Nato. Trump? Incontri me prima di vedere Putin”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Poche ore dopo che il vicepresidente J.D.Vance e il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno invitato l’Europa a una maggiore autonomia nella difesa dei propri confini e di quelli ucraini, ha preso la parola Volodymyr. “Stando ai servizi segretila Russia vuole inviarein, con il pretesto di fare esercitazioni. Potrebbero da lì attaccare l’Ucraina” ma potrebbero anche dirigersi verso altri, ha detto il presidente ucraino alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco ricordando che “laha frontiere con tre“.“La Russia non vuole la pace. Non la vogliono. Non si stanno preparando per il dialogo, ma per la guerra”, ha detto il leader ucraino. Motivo per il quale “adesso è il momento di creare ledi difesa europee”. “Credo nell’Europa e sono certo che anche voi ci credete”, ha detto ancora, aggiungendo che “L’Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno.