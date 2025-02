Zelensky | No accordi su nostre spalle

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.45 "L'Ucraina non accetterà maifatti alle, senza il nostro coinvolgimento. La stessa regola dovrebbe applicarsi a tutta l'Europa. Nessuna decisione sull'Europa senza l' Europa".Così il presidentealla conferenza a Monaco. La garanzia di sicurezza è "l'Ucraina nella Nato". "Mosca vuole inviare truppe in Bielorussia",da lì potrebbero attaccare l'Ucraina "ma potrebbero anche dirigersi verso altri Paesi.E' ora di creare le truppe di difesa europee"."Conversazione con Trump non è stata sufficiente".