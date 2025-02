Feedpress.me - Zelensky incalza l’Europa: “Ora una difesa comune, non possiamo più dipendere dagli Usa”

Finge di confondere Trump con Orban , definisce Putin «il membro più potente della Nato» e avverte il presidente americano che il suo collega russo intende farne un suo burattino e non trattarlo come un leader rispettato. L’incontro di ieri sera tra Volodymyre il vicepresidente Usa, J.D. Vance , non deve essere andato benissimo, a giudicare dai toni utilizzati dal presidente ucraino.