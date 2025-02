Linkiesta.it - Zelensky e gli ucraini sono già il leader e l’esercito di cui l’Europa ha bisogno

All’inizio della Conferenza di Monaco, ogni paese di solito condivide la propria posizione e le proprie priorità, ufficialmente, apertamente o attraverso colloqui informali con giornalisti e partner.E quest’anno, un paese che non era nemmeno stato invitato ha comunque fatto sentire la sua presenza. Un paese di cui qui tutti parlano, ma non in modo positivo.La notte prima dell’inizio della Conferenza di Monaco, un drone d’attacco russo ha colpito il sarcofago che copre il reattore 4 distrutto della centrale nucleare di ?ernobyl’.Era un drone “Shahed” modificato – un drone russo, una tecnologia che l’Iran ha trasferito alla Russia. La sua testata trasportava almeno 50 chilogrammi di esplosivo.E noi vediamo questo come un gesto profondamente simbolico da parte della Russia, da parte di Putin.