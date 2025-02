Zelensky a Trump | Niente patti alle nostre spalle Ai politici europei | L’Ue parli con una voce Non piace Bruxelles? L’alternativa è Mosca

Leggi su Open.online

Senza gli Stati Uniti, «l’Ucraina ha poche possibilità di sopravvivere». Ad affermarlo è Volodymyrin un’intervista alla testata americana Nbc a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il presidente del Paese invaso dalla Russia non esclude di potercela fare con il solo aiuto dell’Europa, ma si dimostra pessimista nei confronti di uno scenario in cui il presidente degli Usa Donaldsi accorda prima col suo omologo russo Vladimir Putin, e solo dopo includenella conversazione su un accordo di pace che per l’Ucraina sarebbe svantaggioso, senza ingresso nella Nato e senza restituzione dei territori conquistati dalla Russia.: «Putin ha paura die lo sa»In merito, ha chiaritoparlando ai giornalisti della conferenza di Monaco, «l’Ucraina non accetta accordi fattisue sp».