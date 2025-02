.com - YouTuber più ricchi: chi guadagna di più nel 2025?

Scopri chi sono glipiùdel mondo nel, quantono e come hanno costruito il loro impero digitale.IndiceChi sono glipiù?Classificapiùnel1. MrBeast – 700 milioni di dollari2. Vlad and Niki – 312 milioni di dollari3. Kids Diana Show – 180 milioni di dollari4. Like Nastya – 125 milioni di dollari5. Stokes Twins – 100 milioni di dollari6. PewDiePie – 90 milioni di dollari7. KIMPRO – 85 milioni di dollari8. Alan Chikin Chow – 80 milioni di dollari9. Mark Rober – 70 milioni di dollari10. Dude Perfect – 60 milioni di dollariComeno gliPiù?FAQ: Domande FrequentiChi sono glipiù?YouTube è ormai una delle piattaforme più redditizie al mondo.