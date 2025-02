Juventusnews24.com - Yildiz in panchina in Juve Inter: altre conferme verso il Derby d’Italia. Con chi può sostituirlo Thiago Motta: ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24inin: nuovein vista del big match in programma domani sera. Ledi formazioneNuoveda Sky Sport sulla formazione dellache scenderà in campo domani sera contro l’. Kenan, così come successo all’andata, dovrebbe partire dallae non giocare in campo dal primo minuto.Al posto del numero 10 turco, così come a San Siro, dovrebbe esserci Francisco Conceicao, subentrato al meglio sia contro Empoli che contro PSV. McKennie e Nico Gonzalez a completare il trio dietro Kolo Muani.Leggi suntusnews24.com