WWE | Trish Stratus tornerà sul ring ad Elimination Chamber in un match di coppia

a competere sulin occasione del prossimopremium live event che si terrà nella sua città natale, Toronto, in Canada. L’annuncio è stato dato nel corso di Friday Night SmackDown, dove laha rivelato che farà squadra con l’attuale Women’s Champion Tiffany Stratton. La sette volte campionessa femminile, che sta festeggiando il suo 25° anniversario nel wrestling professionistico, ha fatto parlare di sé dopo il suo ritorno a sorpresa alla Royal Rumble del 2025.Di nuovo sulA SmackDown,è intervenuta in aiuto della Stratton dopo un caoticoper il titolo che ha coinvolto Nia Jax e Candice LeRae. Più tardi, in serata, ha ufficialmente offerto a Tiffany l’invito a formare quello che la Stratton ha già ribattezzato “Tiffy andy Time” e a combattere contro la Jax e LaRae.