Zonawrestling.net - WWE: Triple H premiato dall’Assemblea Generale del Connecticut per la sua carriera e leadership

Leggi su Zonawrestling.net

H non sta ricevendo riconoscimenti solo in WWE, lo stato delvuole assicurarsi che sappia quanto sia davvero una leggenda. “The King of Kings” ha condiviso su X di essere stato recentemente onoratodel, ricevendo un riconoscimento speciale dalBlack and Puerto Rican Caucus per la sua imminente introduzione nella WWE Hall of Fame Classe 2025.“Un onore da ricevere. Grazie a tutti nell’Assemblea dello Stato delper il riconoscimento e l’entusiasmo intorno a questa edizione.”An honor to receive.Thank you to all in theState Assembly for the recognition and the excitement around this year’s #WrestleMania. pic.twitter.com/YqLHFqMoal—H (@H) February 15, 2025 Lo stato lo ha onorato non solo per il suo successo sul ring, ma anche per i suoi enormi contributi come dirigente.