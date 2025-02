Zonawrestling.net - WWE: Rivoluzione a SmackDown, Road Dogg nominato co-lead writer

La WWE sta facendo grandi mosse dietro le quinte e questa volta riguarda la direzione creativa di Friday Night.Poco prima di WrestleMania 41, la WWE ha ufficialmente riorganizzato il team di scrittura, coinvolgendo il ritorno di un volto noto in una posizione di vertice.Secondo PWInsider, il WWE Hall of Famer(Brian James) è statonuovo co-di: “Il WWE Hall of FamerBrian James è statonuovo co-del brand, PWInsider.com può confermare in esclusiva.si unisce a John Swikata nella gestione creativa del brand.”Questa mossa riporta, dove aveva già ricoperto il ruolo di headnel 2017.Brian James has been named the new Co-for thebrand,joins John Swikata in heading the creative for the brand.