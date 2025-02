Zonawrestling.net - WWE NXT Vengeance Day 2025 – Preview

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo diDayche si terrà dalla Entertainment & Sports Arena di Washington, District Of Columbia. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito.IiONE ON ONE MATCHEthan Page vs Je’Von Evans Ethan Page affronterà Je’Von Evans, due nomi molto importanti del brand e in grande crescita a confronto. Mi aspetto un match di buon livello tra di loro, una tecnica importante sul ring. Tra i due è difficile fare un pronostico, ma penso che Page sia leggermente avanti sul suo avversario e ha bisogno di una bella vittoria per rilanciarsi come si deve. E’ lui la mia scelta. Winner: Ethan Page. IONE ON ONE MATCHFallon Henley (c) vs Stephanie Vaquer for the WWE NXT North American Women’s Championship Falllon Henley metterà in palio il suo NXT Women’s North American Title contro Stephanie Vaquer.