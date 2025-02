Zonawrestling.net - WWE: Naomi risponde alle accuse, ma la verità sull’attacco a Jade Cargill resta un enigma

Il mistero che circonda il brutale attacco nel backstage aha appena preso una nuova svolta, enon lascia passare le. Nell’episodio di SmackDown di ieri sera, il General Manager della WWE, Nick Aldis, ha rivelato un dettaglio importante: un filmato che mostra Liv Morgan e Raquel Rodriguez allontanarsi dalla scena del crimine, doveè stata trovata priva di sensi sopra un’auto distrutta. Sebbene il video non dimostri la loro colpevolezza, è stato sufficiente per Bianca Belair eper rafforzare la loro convinzione che Liv e Raquel siano responsabili.Tuttavia,si è rapidamente trovata al centro della controversia. Nonostante abbia negato più volte qualsiasi coinvolgimento, ora è intervenuta su X per dichiarare nuovamente la sua innocenza, questa volta con un’ironica sentenza di tribunale:“Nel caso di The IWC of Twitter/X contro, noi, la giuria, dichiariamo l’imputata non colpevole” In the case of The IWC of Twitter/X v.