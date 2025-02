Zonawrestling.net - WWE: Le tensioni nella Bloodline raggiungono il limite, Solo Sikoa e Jacob Fatu si confrontano

Leggi su Zonawrestling.net

è tornato, e non ha perso tempo a fare una dichiarazione. Dopo settimane di assenza a causa della sua brutale sconfitta contro Roman Reigns nel Tribal Combat Match, l’enforcer dellaè tornato a SmackDown, ma le cose non sono più le stesse.e Tama Tonga non gli hanno certo steso il tappeto rosso. I due lo hanno cercato, chiedendo spiegazioni, ma quando lo hanno trovato,non aveva intenzione di fare un passo indietro, era pronto a riprendere il comando.Si è rivolto ae gli ha detto chiaramente: “Ti voglio bene,.”"I love you,."How the tables have turned. #SmackDown pic.twitter.com/2k2Te2B2VL— WWE (@WWE) February 15, 2025 Per mesi,è stato colui che gridava quelle parole, usandole come grido di guerra prima di distruggere chiunque gli si parasse davanti.