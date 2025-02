Zonawrestling.net - WWE: LA Knight conquista un’opportunità per il titolo degli Stati Uniti

Nell’episodio di SmackDown del 14 febbraio, la WWE ha fatto un interessante regalo di San Valentino al WWE Universe.Shinsuke Nakamura è salito sul ring per dare il via alla seconda ora dello show, lamentandosi di come abbia osservato nell’ombra, pregando per un degno sfidante.Nakamura ha parlato di come abbia dominato il roster senza che nessuno si facesse avanti per sfidarlo. Mentre proseguiva, il pubblico lo ha accolto con fischi, ma ben presto l’atmosfera è cambiata. La musica di LAè risuonata nell’arena, e l’ex Campioneè entrato per affrontarlo. .@ShinsukeN is looking for a worthy opponent and @RealLAhas answered his call!#SmackDown pic.twitter.com/lnzm3Ag7lz— WWE (@WWE) February 15, 2025ha ricordato come Nakamura dicesse di cercare un degno contendente, ma ha definito tutto questo una bugia.