Zonawrestling.net - WWE: Glitch misteriosi a SmackDown, i Wyatt Sicks tengono d’occhio Alexa Bliss

Leggi su Zonawrestling.net

ha fatto il suo grande ritorno in WWE alla Royal Rumble 2025 e, nell’episodio didel 14 febbraio, la situazione ha preso una svolta interessante.ha incontrato Nia Jax nel backstage di. Avendo già conquistato un posto nell’Elimination Chamber,ha detto a Nia che, se avesse sconfitto Tiffany Stratton nel corso della serata e lei vincesse il match nella Chamber, allora le due avrebbero un’altra sfida in programma.Looks like #will be involved with the, thoughts? pic.twitter.com/WWfDRPa0tu— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) February 15, 2025 Durante il breve segmento disullo schermo, c’è stato un. Questo è stato un chiaro segnale che ierano nei paraggi, prestando attenzione al segmento.