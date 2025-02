Zonawrestling.net - WWE: Ecco perché Ricky Starks partirà in NXT

è finalmente arrivato in WWE. Il suo arrivo in NXT martedì ha colto tutti di sorpresa per due motivi: i tempi, sicuramente più veloci di quanto ci si poteva immaginare, visto che l’addio alla AEW è arrivato il giorno precedente; e le modalità, conchedal terzo brand della federazione di Stamford. Che da un lato ha sicuramente bisogno di star sul fronte maschile del roster, ma che rischia di stare molto stretto a. Eppure sembra esserci una motivazione precisa dietro questa scelta.Dimostrare il valore di NXT Come riportato da Dave Meltzer nella radio del Wrestling Observer, infatti, dietro la scelta di far iniziaredalla NXT ci sarebbero ragioni politiche e di relazioni con gli investitori. In questo modo, infatti, la WWE sta cercando di rendere NXT più appetibile agli occhi degli stakeholder, con l’obiettivo di poter alzare la percentuale di wrestler che arriveranno a WrestleMania partendo dalla NXT.