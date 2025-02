Zonawrestling.net - WWE: Charlotte Flair sceglie Tiffany Stratton per WrestleMania 41 durante un caotico SmackDown

ha il WWE Universe dalla sua parte in modo significativo da quando ha incassato il Women’s Money in the Bank e vinto il titolo. Nell’episodio didel 14 febbraio, la WWE ha riservato un interessante regalo di San Valentino per “Tiffy Time”.Il WWE Women’s Championship era in palio questa settimana, eha affrontato Nia Jax in un match molto atteso, dando all’ex campionessa un’altra chance di riconquistare il titolo che le era stato sottratto. Dopo 42 giorni da campionessa,si è trovata di fronte alla sua sfida più difficile. Nel frattempo, le telecamere hanno mostratoosservare l’incontro dal backstage.Il match è stato intenso e brutale fin dall’inizio,ha dato il massimo per tenere a bada Nia Jax, mantenendo il controllo, ma Jax ha resistito a ogni attacco.