WTA Doha 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il titolo in doppio!

Il torneo difemminile dei Qatar Opendi tennis viene vinto da: la coppia azzurra, accreditata della terza testa di serie, vince il sestoin otto finali disputate, piegando nell’ultimo atto del WTA 1000 di, disputato sul cemento outdoor, la cinese Jiang Xinyu e la taiwanese Wu Fang-Hsien, superate con lo score di 7-5 7-6 (10), maturato in un’ora e 50 minuti di gioco.Nel primo set le azzurre partono bene e trovano il break a zero, ma poi arrivano tre game consecutivi vinti a trenta dalle asiatiche, che scappano sul 3-1. Le azzurre riescono a ricucire lo strappo portandosi sul 3-3, e nel settimo gioco si portano sul 15-40 in risposta, ma Jiang e Wu risalgono e si salvano al deciding point. La cinese e la taiwanese nell’ottavo game vanno sullo 0-40 ed alla terza occasione centrano lo strappo, salendo sul 5-3.