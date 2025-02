Oasport.it - WTA Doha 2025: Anisimova interrompe l’egemonia di Swiatek. Battuta in finale Ostapenko

Il primo WTA 1000 stagionale è ufficialmente terminato. Stiamo ovviamente parlando del WTA di, edizione. Il torneo che si è disputato sul cemento outdoor del Khalifa International Tennis and Squash Complex ha conosciuto pochissimi istanti fa la propria vincitrice. E si tratta di Amanda. Interrotta dunquedi Iga ?wi?tek che trionfava nell’importante competizione qatariota dal 2022.Subito dopo aver gioito per il doppio femminile del Qatar TotalEnergies Open digrazie alla vittoria dell’invincibile duo tricolore Sara Errani e Jasmine Paolini, quindi, abbiamo scoperto la tennista in grado di conquistare i 1000 punti messi a disposizione dal WTA. L’americana numero 41 al mondo, nuova campionessa, con uno score di 6-4 6-3 e in un’ora e 45 minuti ha sconfitto Jelenache sin qui aveva portato avanti un percorso eccezionale.