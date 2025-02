Lapresse.it - Wta di Doha, Errani e Paolini vincono il torneo di doppio

Leggi su Lapresse.it

Sarae Jasminehanno vinto il titolo didel ‘Qatar TotalEnergies Open 2025‘, primo WTA 1000 della stagione che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di. In finale le due azzurre hanno battuto la cinese Xinyu Juang e dalla taipanese Fang-Hsien Wu con il punteggio di 7-5, 7-6 (12-10) al settimo match point. Perè il sesto titolo vinto in coppia. Il percorso dial Wta disono entrate in gara direttamente al secondo turno imponendosi in due set sulla coppia formata dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dalla rumena Monica Niculescu, al loro primodisputato insieme: nei quarti hanno lasciato appena tre giochi alla russa Alexandra Panova e all’ungherese Fanny Stollar mentre in semifinale hanno dovuto annullare tre match-point prima di riuscire ad imporsi sulle russe Mirra Andreeva e Daiana Shnaider, quest’anno già a segno a Brisbane e semifinaliste a Melbourne (battendo strada facendo anche le azzurre) e seconde nella “Race”.