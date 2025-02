Sololaroma.it - Werder Brema-Hoffenheim, il pronostico di Bundesliga: bello il GOL, idea 1° tempo

Leggi su Sololaroma.it

Il weekend dellavedrà una sfida fondamentale nella corsa al titolo, con il Bayer Leverkusen che affronterà il Bayern Monaco. Venticinquesima giornata di campionato che si concluderà domani, domenica 16 febbraio, e una delle sfide in programma sarà quella tra, che si affronteranno al Weserstadion, con fischio d’inizio fissato per le ore 15.30.I padroni di casa hanno decisamente rallentato il loro ritmo nelle ultime settimane, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Iloccupa attualmente la decima posizione in campionato, con la zona europea che dista solamente tre lunghezze e la possibilità di provare a restare agganciati al treno continentale, con la necessità però di conquistare i tre punti.Dalla parte opposta invece deve cercare di uscire dalle sabbie mobili l’, che si trova nella zona calda della classifica, con quattro punti di vantaggio rispetto al terzultimo posto.