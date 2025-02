Ilrestodelcarlino.it - Weekend tra violini e belcanto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ci attende undi grandi appuntamenti musicali, fra classica e contemporanea. Spicca su tutti il concerto in cartellone al teatro Comunale di Carpi, che domani pomeriggio alle 17 accoglierà il grandesta Sergej Krylov, direttore e solista, con la Lithuanian Chamber Orchestra: il programma spazierà dal "Concerto per archi" di Nino Rota al "Rondò capriccioso op. 28 per violino e orchestra" di Camille Saint-Saëns fino a brani di Latenas e Dvorák, e alla "Zingaresca op. 20 per violino e orchestra" di Pablo De Serasate. La scelta dei brani riflette l’eclettismo del celebresta russo che ama esplorare un repertorio assai ampio, che dal barocco arriva fino ai giorni nostri. Di Krylov viene ammirato il virtuosismo strabiliante che è da sempre la sua cifra artistica. A Modena, già oggi tornerà il festival "Note oltre i confini" promosso dagli Amici del Quarttetto ‘Borciani’ di Reggio Emilia, qui in collaborazione con la Gioventù Musicale.