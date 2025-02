Wawrinka attacca Sinner | Non credo più in uno sport pulito Feliciano Lopez sbotta | Si sta assumendo la responsabilità per l’errore e…

Leggi su .com

Per il mondo del tennis quella di oggi è stata una giornata frenetica, per via dell’ufficializzazione della squalifica per tre mesi di Jannik, che tornerà a giocare tra tre mesi agli Internazionali d’Italia. Tra i tanti commenti nei riguardi del tennista italiano, c’è stato quello critico del colllega svizzero Stanislas, che ci è .L'articolo: “Nonpiù in uno: “Si stalapere.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:-Auger-Aliassime, streaming gratis LIVE oggi e diretta TV in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Cincinnati-Alcaraz, streaming gratis e diretta tv SuperTennix, DAZN o Euro?Jannikraggiunge gli ottavi del BNP PARIBAS OPEN VIDEOA Miamisi arrende in finale contro Medvedevagli ottavi a Wimbledon, avanza Berrettini-Medvedev, streaming gratis e diretta TV: dove vedere Masters 1000 Miami