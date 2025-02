Justcalcio.com - Walker rivela il favore che ha chiesto a Beckham quando ha raggiunto Milano: “Ho scritto per vedere se non gli importava”

2025-02-14 19:23:00 Calcio italiano:Kyleaveva perso un po ‘di importanza in questa stagione nel Manchester City E decise di dare un trasferimento anel mercato invernale.È appena arrivato, ma è felice . e lo dimostra. “Mi hanno ricevuto molto bene da tutti i punti di vista e penso che la squadra sia sulla buona strada. Inoltre, l’atmosfera a San Siro è fantastica “, ha detto l’Internazionale, l’inglese, 34 anni, in un’intervista con ‘GQ Italia’.La parte destra del Manchester City intende finire la sua carriera all’esteroè già, in effetti, fisso per Sergio Conceiçao: Ha giocato quattro partite dal suo arrivo, i quattro . e come antipasto:“Questa è una nuova sfida e avevo bisogno di una scintilla, ravviva l’amore che provo per il calcio. Ho sentito il bisogno di costruire una nuova vita, di avere nuovi stimoli, nuovi avversari da suonare .