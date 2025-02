Ilrestodelcarlino.it - Vuelta a Murcia per Covili e Paletti. Caselli debutta a Cà del Poggio

Ancora un impegno in Spagna per i modenesi Lucae Luca. Il ventenneè stato il secondo degli italiani allaValenciana che si è conclusa domenica, e ha dimostrato di essere in grande condizione dopo essere stato il migliore del team modenese-reggiano della VF Group Bardiani: pur avendo perso oltre tre minuti nella cronosquadre d’apertura, è giunto 25° nella generale e 10° nella classifica under 23. Ha così convinto il diesse Roberto Reverberi a inserirlo nei sette che saranno al via oggi nella, che si svolge nell’omonima regione spagnola sulla distanza di 199,6 chilometri. Il figlio d’arte sarà affiancato dall’esperto pavullese Luca, anche lui protagonista nellaValenciana, che sta migliorando la propria condizione per essere al top nella Settimana Coppi e Bartali che si svolgerà metà marzo in Romagna.