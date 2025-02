Sport.quotidiano.net - Vuelle, settore giovanile. Partenza a razzo e controllo: così Pesaro piega la Stamura

Gara 1 della Finale Playoff under 17 Eccellenza, valevoli per decretare le due teste di serie in vista dei gironi interregionali, ha visto la netta affermazione della TeamSystem Victoria Libertas sullaAncona: 79-54. La differenza la fa ladei biancorossi allenati da coach Luminati, che pronti via vanno avanti 8-0 nei primi due minuti, che diventa 16-2 al primo timeout anconetano e raggiunge la sua massima estensione sul 21-2 dopo la tripla di Leonardi (9 punti nel solo primo quarto) con 03:43 da giocare. Terminato il primo quarto 23-10, nei primi cinque minuti la VL ritorna a macinare canestri, raggiungendo il +23 sul 41-18 con un 1/2 ai liberi di Samuele Grasso (18 punti). Un parzialino di 0-7 con due triple allo scadere del quarto tiene in partita lasul -16 ma è il massimo che i biancoverdi riescono a fare, perchè dopo l’intervallo il copione è lo stesso, fino a che negli ultimi due minuti un altro parziale di 1-8 porta Ancona sul -14 (56-42).