Oasport.it - Volta a la Comunitat Valenciana femminile 2025, Balsamo domina la volata e conquista la terza tappa

Dopo il secondo posto di ieri, arriva finalmente la vittoria per Elisa. Il suo team, la Lidl-Trek, è riuscito a ricucire il distacco con le fuggitive ed ha pilotato l’italiana durante l’ultimo chilometro. Elisa, scattata presto, è riuscita a non farsi rimontare dalle avversarie,ndo così la sua 28esima vittoria da professionista. Secondo posto per la norvegese Ingvild Gaskjenn (Uno-X Mobility), terzo per la polacca Agnieszka Skalniak-Sojka (Canyon-Sram zondacrypto).Ladellaa laè partita da Sagunt ed è terminata dopo 118 chilometri a València. La frazione, quasi del tutto pianeggiante, prevedeva un’unica salita: il Puerto de L’Onoret con i suoi 5,6 chilometri al 4,9% di pendenza media. Nei primi chilometri, molte atlete hanno cercato la fuga ma sono state sempre riprese dal gruppo.