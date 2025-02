Sport.quotidiano.net - Volley. Timenet-Montelupo: aria di derby. Pallavolo Fucecchio in trasferta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per la serie B1 oggi pomeriggio, alle 18.00, al PalAlessandro di Baccaiano, la Montesport ospita laS.Giorgio Piacentino. Le biancoblù sono ottave in classifica con 21 punti, mentre le avversarie sono undicesime con 15 punti. Le due squadre cercheranno di fare punti ma le ragazze di Barboni e Benini vorranno continuare il buon periodo che stanno attraversando anche grazie al sostegno del pubblico. Arbitreranno Falzi e Giacomi. In serie B2 I’ Giglio di Castelfiorentino alle 18.00 sarà alla Palestra Enriquez di viale Duca d’Aosta dove avrà un impegno molto difficile: ospiterà la terza della classifica, la Florenzo SRL che con i suoi 37 punti punta ai play-off. L’impegno è difficile, ma le ragazze di Buoncristiani ultimamente hanno dato segni importanti di miglioramento e quindi scenderanno sul parquet decise a conquistare punti.