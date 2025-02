Oasport.it - Volley femminile, Scandicci travolge Chieri in Serie A1: Antropova sugli scudi, secondo posto rafforzato

ha sconfittoper 3-0 (25-13; 25-20; 25-20) nell’anticipo della 23ma giornata dellaA1 di. La compagine toscana ha preso il largo fin dalle battute iniziali dei tre set e ha dominato la contesa con grande disinvoltura, regolando le piemontesi in poco più di un’ora di gioco.La Savino Del Bene ha incamerato ilsuccesso consecutivo in campionato, dove occupa ilin classifica generale, a -12 dalla capolista Conegliano (già certa del primato al termine della regular season) e a +4 su Milano (domani le meneghine saranno chiamate a rispondere contro Bergamo).resta in quinta posizione e ora dovrà guardarsi le spalle dai possibili rientri di Busto Arsizio (-5), Bergamo (-7) e Vallefoglia (-7) quando mancano tre turni alla conclusione della stagione regolare.