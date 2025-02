Ilgiorno.it - Voghera, vestiti rubati a bordo di un’auto rubata: bloccato dopo un inseguimento

(Pavia), 15 febbraio 2025 - Ha tentato di fuggire, al volante di un'auto, adella quale è stata trovata la refurtiva di un ulteriore furto. K.H., 26enne di origini slave, senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza e denunciato per ricettazione. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di, nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 febbraio, sono intervenuti per una segnalazione arrivata al 112 di una Fiat 500 che stazionava in modo sospetto nel parcheggio di un centro commerciale a Casei Gerola. Alla vista dei militari, l'automobilista ha tentato di sottrarsi al controllo ingranando la marcia e imboccando la tangenziale diverso Casteggio. Ne è scaturito un, terminato con l'auto in fuga che è stata bloccata. L'uomo alla guida ha ulteriormente cercato di resistere, ma è stato immobilizzato e portato in caserma per l'identificazione.