Juventusnews24.com - Vlahovic torna titolare in Juve Inter? Thiago Motta svia sulla domanda: «Domani scenderà in campo la formazione…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24inrisponde così alla vigilia del derby d’Italia: le dichiarazioni in conferenza stampaAlla vigilia del derby d’Italia traedha parlato anche di. Le sue dichiarazioni.CONDIZIONATO DAL RITORNO COL PSV E– «Tutte le partite sono importanti, quella diè la più importante che è la prossima. Avremo tempo di pensare a quella di mercoledì, dovremo fare le cose giuste per meritare la vittoria.inla squadra migliore per affrontare l’: durante 95?, perché possiamo iniziare solo in 11 e poi ci sono i cambi per alzare il livello della squadra».LA CONFERENZA STAMPA DIPRELeggi suntusnews24.com