Vlahovic Juve, la Gazzetta svela: «Sul mercato a giugno, per questa cifra può partire». La rivelazione sul futuro

di RedazionentusNews24, lacosa può succedere in estate al centravanti serbo:suldell'attaccanteCome riportato dalladello Sport, delicata rimane la situazione di Dusanriguardo il rinnovo. Non c'è un accordo tra il numero 9 bianconero e il club sul rinnovo e alla Continassa non possono permettersi di perdere il giocatore a zero nel 2026.In estate, secondo il quotidiano, il serbo sarà quindi un nome in uscita dal calcio. Potrebbeper unasui 40 milioni di euro, ma ciò che più interesserebbe alla società sarebbe il potersi liberare di un ingaggio così pesante (salirà a 12 milioni nell'annata 2025-26).