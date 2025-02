Serieanews.com - Vlahovic e Lautaro, addio Serie A: Premier all’assalto, guai per Motta e Inzaghi

Leggi su Serieanews.com

DusanMartinez possono lasciare laA: club diLeagueedneiA:perAnewsLaA potrebbe perdere due dei suoi attaccanti più prolifici: DusanMartinez sono finiti nel mirino dellaLeague, con i club inglesi pronti a mettere a segno colpi importanti sul mercato. Entrambi gli attaccanti, già protagonisti indiscussi nei rispettivi club, potrebbero presto fare le valigie, direzione Inghilterra.La notizia, se confermata, sarebbe un duro colpo per laA, ma anche per i tecnici delle squadre che li allenano, Thiagoe Simone, che si ritroverebbero senza due pedine fondamentali nel loro scacchiere.pronto a lasciare la Juventus: un club in poleIl futuro di Dusanalla Juventus sembra sempre più incerto.