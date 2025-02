Juventusnews24.com - Vlahovic ancora in panchina per Juve Inter? Thiago Motta verso questa scelta: le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24inper? Tutti gli ultimi aggiornamenti sulle possibili scelte diDusanpotrebbe partire nuovamente in. Sono queste le indicazioni alla vigilia della sfida dellacontro l’: secondo quanto riportato da Sky Sport dovrebbe essere Kolo Muani il titolare nel derby d’Italia dopo un inizio in campionato da record per l’attaccante francese.Il serbo potrà sicuramente dare una mano a partita in corso.LE PROBABILI FORMAZIONI DILeggi suntusnews24.com