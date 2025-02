Calciomercato.it - Vlahovic all’Inter infiamma il derby d’Italia: hanno già deciso

La sfida tra nerazzurri e bianconeri potrebbe replicarsi anche sul calciomercato: l’attaccante serbo il colpo da novanta per MarottaIlè in arrivo. Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 16 febbraio per una delle partite più sentite della Serie A, che (anche) quest’anno riveste una importanza particolare.ilgià(LaPresse) – Calciomercato.itC’è la classifica da guardare per entrambe e, anche se non si può considerare uno scontro diretto, tuttela necessità di fare punti. Ne ha la Juve che deve entrare tra le prime quattro per non perdere la qualificazione Champions, vitale per i piani futuri. Ne ha anche l’Inter che è impegnato in un testa a testa con il Napoli per lo scudetto, con l’Atalanta che può fare da terzo incomodo.