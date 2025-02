Anteprima24.it - Vittime della strada, Borrelli: “Mattanza che deve essere fermata”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo già alla terza vittimanel 2025. Unacontinua che va arginata con ogni mezzo possibile. Neanche il tempo di piangere l’ultima vittima, il giovane Domenico che ha perso la vita ad appena 17 anni travolto e ucciso a viale Dohrn, che ci troviamo di fronte a un nuovo lutto. In attesa di conoscere la dinamica dell’accaduto, di fronte a questa drammatica situazione torniamo a chiedere più controlli da parte delle forze dell’ordine, dissuasori di velocità nelle tante strade killernostra città e pene severe per i criminaliche si mettono al volante in stato di alterazione da alcol o stupefacenti, che corrono all’impazzata su bolidi che spesso non potrebbero nemmeno guidare. Camminare a Napoli non può diventare una roulette russa”.