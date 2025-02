Vital Man United Ace estremamente deluso e conferma di essere ferito per un po ‘di tempo

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Amad Diallo e Bruno Fernandes del Manchesterapplaudono i fan dopo la vittoria della squadra nella partita di fase MD8 della UEFA Europa League 2024/25 contro la fotbal Club FCSB. (Foto di Vasile Mihai-Antonio/Getty Images)In un colpo sconvolgente sia per il giocatore che per il club, l’ala brillante di Man, Amad Diallo, hato che rimarràper un po ‘di.Era già stato riche Kobbie Mainoo era escluso per settimane, con Manuel Ugarte e Toby Collyer che probabilmente giocassero nella partita della domenica pomeriggio contro il Tottenham.Amad Dialloun infortunio a lungo terminePoi sono arrivati ??altri rapporti su un infortunio a Amad Diallo che potrebbe terminare la sua stagione.Ogni speranza che i fan del Manavevano delle notizie erano inaccurati sono state rapidamente dissipate dal giocatore stesso.